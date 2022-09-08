ليبيا نيوز

رئيس المجلس الرئاسي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الفرنسي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 08 سبتمبر 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس، المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين.
وسلم المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا إلى رئيس المجلس الرئاسي، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.
وعبّر المبعوث عن تطلعه والشعب الفرنسي للمزيد من التعاون على كافة الأصعدة، لتوطيد العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي يأمل أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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