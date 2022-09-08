المركز الوطني لمكافحة الامراض يسجل ثلاثة حالات موجبة لفيروس كورونا فقط خلال 24 ساعة الماضية بكل انحاء ليبيا.

طرابلس 8 سبتمبر 2022 م ( وال ) – سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض ثلاثة حالات موجبة لفيروس كورونا فقط خلال 24 ساعة الماضية بكل انحاء ليبيا .

وجاء في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء الموافق 07 سبتمبر 2022 م وفقا للبيان رقم (736) استلام المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (112) عينة وزعت على المختبرات وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– عدد (109) عينة سالبة .

– عدد (03) عينات موجبة .

– نسبة الحالات الموجبة (2.6 %) .

– عدد الحالات الحرجة لا شىء .

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء بلغ عــــددها (41) حالة

ووصلت الإحصاءات العامة إلى أن إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 506.881 حالة وبلغ عدد الحالات النشطة : 26

في حين بلغ عدد المتعافين : 500.418 حالة ووصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا : 6.437 حالة