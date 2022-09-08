ليبيا نيوز

المركز الوطني لمكافحة الامراض يسجل ثلاثة حالات موجبة لفيروس كورونا فقط خلال 24 ساعة الماضية بكل انحاء ليبيا.

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 8 سبتمبر 2022 م ( وال )  –  سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض  ثلاثة حالات موجبة لفيروس كورونا فقط  خلال 24 ساعة الماضية بكل انحاء ليبيا .

وجاء في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء الموافق 07 سبتمبر 2022 م وفقا للبيان رقم (736) استلام  المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (112) عينة وزعت على المختبرات وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– عدد (109) عينة سالبة .

– عدد (03) عينات موجبة .

– نسبة الحالات الموجبة (2.6 %) .

– عدد الحالات الحرجة  لا شىء .

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء بلغ عــــددها  (41) حالة

 

ووصلت الإحصاءات العامة إلى أن  إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 506.881 حالة    وبلغ عدد الحالات النشطة : 26

في حين بلغ عدد  المتعافين : 500.418 حالة ووصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا  : 6.437 حالة

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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