(محمد سالم محمد) يتسلم مهامه رئيسا للجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي .

طرابلس 8سبتمبر 2022م (وال)- تسلم رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي “محمد سالم محمد” مهامه رئيسا للجنة إدارة الجهاز من عضو لجنة إدارة الجهاز والمكلف بتسيير مهامه الدكتور ” زايد الميهوب “.

وجرت مراسم التسليم والاستلام ظهر اليوم الخميس بمقر جهاز الإمداد الطبي في طرابلس بحضور لجنة مكلفة من وزارة الصحة .

واشاد رئيس لجنة الادارة محمد سالم محمد ، بالجهود التي بذلها الدكتور الطاهر بالخير طيلة فترة استلامه إدارة الجهاز ، مؤكدا بأنه لن يذخر جهدا في العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق عمل الجهاز حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له بتوفير احتياجات قطاع الصحة.

واستعرض رئيس لجنة الإدارة الجديد رؤيته لتطوير العمل بالجهاز التي ستنجز بتكاثف الجهود بين لجنة الإدارة ومديري الإدارات والفروع و العاملين بمختلف تخصصاتهم.

يشار إلى أن تكليف محمد سالم محمد رئيسا للجنة إدارة الجهاز جاء تنفيذا لقرار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف السيد رمضان ابوجناح” رقم (607) للعام الحالي 2022.

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