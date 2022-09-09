( وال ) تتابع فعاليات الملتقى الثاني لسيدات بنغازي تحت شعار ( كوني جزء من الحدث ) .

بنغازي 8 سبتمبر 2022 ( وال )-اقيم بقاعة مراقبة الاقتصاد قاريونس صباح اليوم الخميس الملتقى الثاني لسيدات بنغازي الناجحات تحت شعار ( كوني جزء من الحدث ) ، بحضور “عالية اللافي ” رئيس الملتقى ورئيس أكاديمية ” برنيتشي ” لعلوم الطيران ، وجازية المسماري مدير مكتب الشؤون القانونية بجامعة بنغازي وعضو منظمة المواطنة للدعم والتوعية .

وشاركت في فعاليات الملتقي ، صاحبات المشروعات الناجحات ، سيدات الاعمال ، رائدات العمل الخيري ، نساء السلك القانوني والقضاء ، ونساء السلك الدبلوماسي ، ولفيف من سيدات الأعمال وناشطات المجتمع المدني .

وتحدث في مستهل أعمال الملتقي بعض السيدات عن تجاربهن الشخصية والصعوبات التي واجهتهن خلال مسيرتهن في طريق نجاحهن .

وأفادت ” عالية اللافي ” وكالة الانباء الليبية ( وال ) أن هذا الملتقى الثاني للسيدات الناجحات حضرته مجموعة من السيدات الناجحات في مجال مؤسسات المجتمع المدني وصاحبات المشاريع التجارية ولكل سيدة قصة نجاح ترويها لتساعد الغير في معرفة كيف استطاعت التغلب على العقبات التي واجهتها أثناء مسيرتها .

واضافت أن هذا الملتقى يتضمن عدة فقرات منها فقرة خاصة بالملهمات وفقرة تكريم السيدات اللواتي لديهن بصمة في مجالهن أو احدثن تغيير في المجتمع أو كانت مؤسساتهن من المؤسسات الناجحة .

من جهتها وفي تصريح لـ ( وال ) اشادت ” راوية الجازوي ” محررة عقود وموثق رسمي ورئيسة منظمة تصحيح المسار بانعقاد الملتقى الثاني لسيدات بنغازي الناجحات ، وقالت من خلال الاستماع لمداخلات الحاضرات نستنتج بأنهن يقفن على أرض صلبة ويدعمن انفسهن قبل دعم الآخرين لهن واستطعن نزع الأشواك من طريقهن برغم الظروف التي مررن بها كون أن مجتمعنا مجتمع ذكوري ولكن استطعن أن يثبتن أنفسهن.

وأشارت ” الجازوي ” إلى أنها شخصيا استطاعت تحقيق النجاح باعتمادها على نفسها ، حيث شقيت طريقها كمستشار قانوني وناشطة حقوقية ومرشحة لانتخابات مجلس النواب ، مشددة على أن من اهم الناجح أن تثق المرأة في نفسها لتحقيق أهدافها .

وفي ختام فعاليات الملتقى تم توزيع الشهادات التكريمية لسيدات بنغازي الناجحات .

…( وال-بنغازي )…