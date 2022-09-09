رئيس الأركان العامة للجيش الليبي يدعو الى الإستمرار في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد لقطع الطريق أمام تجار الحروب .

طرابلس 9 سبتمبر 2022 (وال)- استمراراً للمجهودات التي يقوم بها رئيس الأركان العامة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية، وعدد من أعيان وحكماء المنطقة الغربية، لحقن الدماء ومنع الإقتتال بين الليبيين التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، ظهر اليوم الخميس، الشيخ “البشتي الزحوف”، ممثلاً عن أعيان وحكماء مدينة الزاوية.

وأوصى رئيس الأركان العامة، خلال اللقاء بالإستمرار في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، لقطع الطريق أمام تجار الحروب، وأصحاب الأجندات المتآمرة على الوطن.

وأكد بأنه سيكون لرئاسة الأركان العامة، دور أساسي في منع الحرب والاقتتال، والعمل على استقرار المنطقة الغربية، وعلى كافة ربوع ليبيا، والضرب بيد من حديد لكل من يدعوا للحرب ويحشد لها.

وأستنكر بشدة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أخبار عارية عن الصحة ضد أهلنا في ورشفانة، والتي الغرض منها التأجيج والفتنة، وأكد بأن نظرتنا للوطن واحدة لا فرق بين غربه وشرقه وجنوبه.

وال..