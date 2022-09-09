المنقوش: اجتماع برلين استمرار لإلتزام الدول المعنية بدعم الليبيين في إرساء حل سياسي

طرابلس 09 سبتمبر 2022 (وال)- أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أن اجتماع برلين اليوم؛ هو استمرار لالتزام الدول المعنية بدعم جهود الليبيين في إرساء حل سياسي بليبيا.

وقالت – في تغريدة على صفحتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي اليوم: “قبل أيام ناقشت في مكتبي بطرابلس مع السفير الإيطالي، الاستعدادات لهذا اللقاء، وأكد رغبة بلاده في الحفاظ على الأمن والسلم بليبيا، وسبق هذا اللقاء اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لدى ليبيا كريستيان بوك الذي اتفقنا خلاله على ضرورة تسريع العملية السياسية، والحفاظ على مخرجات مؤتمري برلين 1 – 2 وصولا لانتخابات وطنية وفق إطار دستوري متفق عليه”. (وال)

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