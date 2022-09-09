وزير الخارجية الباكستاني يدعو المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لمكافحة ظاهرة الارهاب.

نيويورك 9 سبتمبر 2022 (وال) – دعا وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زراري المجتمع الدولي إلى ضرورة تضافر الجهود العالمية والإقليمية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، ومحاسبة مرتكبي إرهاب الدولة والجرائم ضد الإنسانية.

وقال الوزير الباكستاني خلال مشاركته بكلمة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى للمؤتمر العالمي لضحايا الإرهاب الذي استضافته الأمم المتحدة.

إنه يجب على المجتمع الدولي التمييز بين الإرهاب والنضال المشروع من أجل تقرير المصير، مشدداً على ضرورة معالجة الإرهاب الذي ترعاه الدولة، خاصة في حالات الاحتلال الأجنبي.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني ضرورة تبني تعريف متفق عليه من قبل المجتمع الدولي لتعريف مفهوم الإرهاب مع الأخذ في الاعتبار التهديدات الجديدة في هذا المجال.