مناقشة التعاون بين الاكاديمية الليبية ’والشركة الليبية القابضة للاتصالات ( LPTIC) في مجال تقنية المعلومات .

طرابلس 9 سبتمبر 2022 ( وال ) – خصص الاجتماع الموسع الذي عقد يوم أمس بمقر الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة LPTIC ) بالعاصمة طرابلس لمناقشة التعاون بين الاكاديمية الليبية ’والشركة الليبية القابضة للاتصالات ( LPTIC) في مجال تقنية المعلومات .

ضم الاجتماع رئيس الأكاديمية الليبية ” رمضان المدني ” ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة “محمد عياد ” ومدير ادارة تقنية المعلومات” موسى فنير “و مدير ادارة المستودعات الرقمية ” عمر جمعة ” و عميد مدرسة الدراسات الاستراتيجية والدولية ” عارف التير ” و عميد مدرسة العلوم الادارية والمالية “سعد امبارك “.

وقدم رئيس مجلس ادارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة “محمد بن عياد “في كلمة له خلال الاجتماع فكرة عن الشركة ونشاطاتها المستقبلية ورؤيتها لتطوير قطاع الاتصالات في البلاد .

من جهته أكد رئيس الاكاديمية الليبية د. رمضان المدني ان الاكاديمية بما تملكه من كوادر علمية اكاديمية ترحب باي اطار للتعاون خاصة وان العالم يتجه نحو الرقمنة والسرعة في انسياب المعلومات والبيانات، وانها بحاجة لربط فروعها والبالغ عددهم 13 فرع بالمقر الرئيسي بطرابلس, مبينا ان الاكاديمية لديها مكتبة رقمية تحتوي على أكثر من خمسة مليون عنوان وتتجه إلى انشاء المستودع الرقمي والذي سيتم من خلاله إدراج كافة رسائل الماجستير والدكتوراه التي تم مناقشتها حتى تكون متاحة للجميع بما فيها البحوث العلمية والمنشورات والدوريات التي تصدر عن الاكاديمية .

وأتفق المشاركون في الاجتماع على العديد من الخطوات العملية و التي من بينها دعم الشركة الليبية للاتصالات القابضة للأكاديمية وتقديم المساعدة في كل ما يتعلق بالاتصالات والأنترنت والمستودعات الرقمية والسعة التخزينية و زيادة سرعة خوادم المعلومات بالأكاديمية ’و العمل على توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين المؤسستين خلال الايام القادمة تكون كمظلة للتعاون .

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد نقاط و اضحة يمكن أن تشكل بداية التعاون والتأكيد على الاهتمام بالجانب التأهيلي لموظفي الشركة من خلال التعاون مع معهد تنمية الموارد البشرية من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة وفق ما يتوافق مع قطاع الاتصالات والمعلومات.

( وال )