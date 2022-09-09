التونسية أنس جابر تتأهل لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الأولى.

واشنطن 9 سبتمبر 2022 (وال) – ضافت لاعبة التنس التونسية أنس جابر سطراً جديداً إلى سجل إنجازاتها الكبرى، وتأهلت بجدارة إلى المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة آخر بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، وبذلك أصبحت أول عربية وأفريقية في التاريخ تتأهل إلى نهائي بطولة أمريكا.وأنهت أنس جابر /28 عاماً/ مغامرة الفرنسية كارولين جارسيا في البطولة وأطاحت بها خارج المنافسات بالتغلب عليها 6-1 و6-3 صباح اليوم (بتوقيت الإمارات) في نصف نهائي البطولةواحتاجت أنس جابر المصنفة الخامسة للبطولة إلى 66 دقيقة فقط للتغلب على جارسيا والتأهل للنهائي، حيث تلتقي مع البولندية إيجا شواتيك المصنفة الأولى عالمياً والمصنفة الأولى للبطولة، والتي تأهلت لهذا الدور بالفوز على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة السادسة للبطولة 3-6 و6-1 و6-4.