في تغريدة ( المنقوش ) : اجتماع برلين استمرار لالتزام الدول المعنية بدعم الليبيين في ارساء حل سياسي .

طرابلس 9 سبتمبر 2022 م ( وال )-أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ” نجلاء المنقوش أن اجتماع برلين اليوم هو استمرار لالتزام الدول المعنية بدعم جهود الليبيين في ارساء حل سياسي بليبيا .

وقالت في تغريدة على صفحتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي اليوم ( قبل ايام ناقشت في مكتبي بطرابلس مع السفير الايطالي الاستعدادات لهذا اللقاء واكد رغبة بلاده في الحفاظ على الامن والسلم بليبيا ، وسبق هذا اللقاء اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الالمانية لدى ليبيا ” كريستيان بوك ” الذي اتفقنا خلاله على ضرورة تسريع العملية السياسية والحفاظ على مخرجات مؤتمري برلين 1 – 2 وصولا لانتخابات وطنية وفق اطار دستوري متفق عليه ) .

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