ليبيا نيوز

في تغريدة ( المنقوش ) : اجتماع برلين استمرار لالتزام الدول المعنية بدعم الليبيين في ارساء حل سياسي .

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 9 سبتمبر 2022 م ( وال )-أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ” نجلاء المنقوش أن اجتماع برلين اليوم هو استمرار لالتزام الدول المعنية بدعم جهود الليبيين في ارساء حل سياسي بليبيا .

    وقالت في تغريدة على صفحتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي اليوم ( قبل ايام ناقشت في مكتبي بطرابلس مع السفير الايطالي الاستعدادات لهذا اللقاء واكد رغبة بلاده في الحفاظ على الامن والسلم بليبيا ، وسبق هذا اللقاء اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الالمانية لدى ليبيا ” كريستيان بوك ” الذي اتفقنا خلاله على ضرورة تسريع العملية السياسية والحفاظ على مخرجات مؤتمري برلين 1 – 2 وصولا لانتخابات وطنية وفق اطار دستوري متفق عليه ) .

   …( وال )…

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك