نورلاند يكشف عن مشاركته في محادثات برلين ، واتفاقه مع (السائح ) على إجراء الانتخابات دون تأخير .

طرابلس 09 سبتمبر 2022 م (وال) – كشف سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” بأنه قام برفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال إفريقيا ” جوشوا هاريس ” بزيارة إلى برلين في الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر لإجراء محادثات مع الشركاء الدوليين بشأن الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار في ليبيا.

وأعلن السفير ” نورلاند ” في سلسلة تغريدات بتويتر انضمام بلاده إلى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في دعوة جميع الأطراف في ليبيا للانخراط في الحوار والعمل بحسن نية على خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة.

كما كشف ” نولارند ” عن مكالمة هاتفية أجراها يوم 6 سبتمبر مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ” عماد السايح ” قال إنه أكد خلالها من جديد على اجراء الانتخابات ، وأتفق مع ” السائح ” على أنه من الضروري إجراء الانتخابات دون تأخير .

( وال)