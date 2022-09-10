اللجنة الاهلية لمهرجان الخريف السياحي بهون تستعد لانطلاقة المهرجان في نسخته 26 .

طرابلس 09 سبتمبر 2022 م (وال) – ناقشت اللجنة الأهلية لمهرجان الخريف السياحي الدولي بمدينة هون خلال اجتماعها مع الفاعليات الشبابية وعددا من الجمعيات الاهلية التي تعتزم المشاركة في مهرجان الخريف في دورته 26 الذي تقرر يوم 27 أكتوبر القادم البدء في الاستعدادات التحضيرية للمهرجان .

واتفق المشاركون في الاجتماع على إقامة النسخة القادمة من المهرجان في الوقت المقرر وتكليف المهندس ” أمحمد علي مازن” مديراً للدورة المقبلة وتشكيل اللجان التنظيمية للدورة والعمل على مسودة اللائحة التنظيمية لتسوية بعض العراقيل المتكررة في الدورات السابقة و الرفع من وتيرة الاستعدادات لانطلاق الدورة 26 للمهرجان .

شارك في الاجتماع ( نادي الإخاء – فوج كشاف هون – الهلال الأحمر فرع هون – العمل التطوعي ” حملة شوارعنا ” – ببت شباب هون – جمعية ذاكرة المدينة – – هون ميديا – منظمة تاجنت – جمعية الواحة – نادي شهداء عافية للفروسية – فرقة هون للفنون الشعبية – جمعية تفاصيل – جمعية مزارعي التمور هون – همة شباب هون ) إضافة الى مدير مكتب السياحة ومدير قسم المجدة بالجفرة .

( وال)