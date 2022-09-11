المبعوث الألماني الخاص الى ليبيا يؤكد دعم بلاده لاستئناف العملية السياسية والانتخابية.

برلين 10 سبتمبر 2022م ( وال ) – قال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، ” كريستيان بوك ” إن حضور وزيرة الخارجية الألمانية ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية عملية برلين يؤكد دعم ألمانيا لليبيا لاستئناف العملية السياسية والانتخابية.

جاء ذلك في تعليق نشره عبر حسابه بموقع ” تويتر ” حول اجتماع برلين الذي عُقِد يومي الخميس والجمعة بشأن الأزمة الليبية بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية ” كارولين هورندال “، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو.

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