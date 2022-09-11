خاص (وال) :نادي الهلال يكرم حارسه في السبعينيات السوداني (البدوي ) .

بنغازي 10 سبتمبر 2022 م (وال) – قامت اللجنة التسييرية بنادي الهلال الرياضي مساء اليوم السبت بتكريم حارس النادي السابق في فترة السبعينيات السوداني ” عبدالفتاح البدوي ” وذلك في بادرة وفاء وعرفان يقوم بها النادي تجاه لاعبيه القدامى الذين قدموا الكثير من اجل الغلالة الزرقاء .

وحضر حفل التكريم الاعبين القدامى والجمعية العمومية ورابطة المشجعين والمنتخب الأولمبي السوداني والمختصين في الشأن الرياضي من اعلاميين وكتاب ومعلقين رياضيين.

وعبر الرياضي السوداني ” البدوي ” في تصريح للمحرر الرياضي بوكالة الانباء الليبية عن سعادته بهذا الكريم قائلا (انا سعيد جدا بعد مرور ما يقارب من ( 42 ) عاما بتواجدي في ليبيا وفي مدينة بنغازي وبيتي الثاني نادي الهلال والذي لعبت له في عامي 78- 79 19 .

وأضاف ” البدوي ” في تلك الفترة كانت هناك أسماء لامعة وكنا يد واحدة ونساعد بعضنا البعض ، وقد كنا قاب بين قوسين او ادني في تلك السنة بالظفر ببطولة الدوري ولكننا لم نوفق بذلك .

(وال )