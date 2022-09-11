ليبيا نيوز

منظمة ( من الارض الى البحر ) ببنغازي تبحث نشاطاتها في مجالات المناخ والمحافظة على البيئة ومكافحة التلوث البحري .

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 10 سبتمبر 2022 م (وال- عقد رئيس مجلس إدارة وأعضاء منظمة من الأرض إلى البحر اليوم السبت اجتماع بمدينة بنغازي لبحث نشاطاتها خاصة في مجالات المناخ والمحافظة على البيئة ومكافحة التلوث البحري .

وصرح رئيس المنظمة ” فايز ساطي ” لوكالة الأنباء الليبية أنه تم خلال هذا الاجتماع بحث اخر ما قامت به المنظمة من اعمال ، وتقييم حملات التشجير السابقة ، وكذلك استعراض الأخطاء التي وقعت سعيا لتجنبها والنجاحات التي حققتها حملة المنظمة داخل بلدية بنغازي

يذكر ان منظمة ( من الأرض الى البحر) تسعى مند انطلاق اعمالها قبل ما يقارب العامين لمكافحة التلوث البحري  وزيادة الأشجار والمسطحات الخضراء داخل بلدية بنغازي .

(وال )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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