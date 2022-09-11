الاجهزة الامنية بنغازي تقوم بإزالة 31 مبنى على مسار منظومة النهر الصناعي وسد فتحات غير الشرعية تنفيذا لتوجهات النائب العام .

بنغازي 11 سبتمبر 2022 م ( وال ) – قام أفراد هيئة الشرطة بالغرفة الأمنية المُشتركة – بنغازي؛ بالتعاون مع الوحدات النظامية، بإزالة عدد واحد وثلاثين مبنى تم تشييده على مسار منظومة النهر الصناعي بالمخالفة للتشريعات ؛ وسد فتحات تمديد المياه غير الشرعية؛ وتعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عمل المنظومة وذلك تنفيذا لتوجيهات النائب العام .

وجاءت هذه الحملة تنفيذا لتوجهات النائب العام للحد من التعديات على منظومة النهر الصناعي في مدينة بنغازي .

حيث قامت الجهات الضبطية، في وقت سابق، بمباشرة إجراءات الاستدلال لرصد وحصر التعديات على الأراضي الواقعة في مسار إمداد مدينة بنغازي بالمياه ؛ وتحديد هوية مرتكبيها؛ بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي .

وأسفرت الإجراءات عن إثبات إحدى وثلاثين واقعة طالت مسار منظومة النهر الفرعية – بنغازي، عند المحطة (200+12) ؛ ومن المحطة (485+15 ) حتى المحطة ( 326+17) .

وأفاد مكتب النائب العام أن أعمال حصر ورصد التعديات على مسار النهر الصناعي الممتد من خزان (الطليحة) حتى (طريق الهواري) ، مستمرة بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

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