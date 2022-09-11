اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تنظم جلسة حوارية بجامعة الزيتونة ترهونة يوم الغد بشأن نظام المراقبة في انتخابات المجالس البلدية .

ترهونة 11 سبتمبر 2022 م ( وال ) – تنظم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية يوم الغد الاثنين بجامعة الزيتونة ترهونة جلسة حوارية بشأن نظام المراقبة في انتخابات المجالس

البلدية وذلك ‏ في إطار تنفيذ انتخاب المجلس البلدي ترهونة .

وتدعو اللجنة المركزية منظمات المجتمع المدني (منظمات مراقبة الانتخابات) المهتمة بالمراقبة الانتخابية إلى المشاركة وإثراء الجلسة من خلال التواصل مع اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة،

وستتناول الجلسة الحوارية نظام المراقبة في انتخابات المجالس البلدية وسيكون مقر انعقاد الجلسة بكلية الاقتصاد جامعة الزيتونة ترهونة تحت عنوان (نظام المراقبة في انتخابات المجالس البلدية المفاهيم والإجراءات)

وسيتم خلال الجلسة استيضاح دور المراقبين باعتبارهم أحد الأطراف الداعمة للعملية الانتخابية. وأداة لتحقيق مبدأ الإفصاح والشفافية لنفاذ المعلومة الانتخابية.

كما تهدف أيضا إلى استيضاح اللوائح والأنظمة الحاكمة لها وبيان الخطط التي تقدمت بها اللجنة في تذليل الصعاب أثناء إجراء الانتخابات. والمعايير الدولية الحاكمة لعملية المراقبة مع توضيح مجريات العمل والتشبيك بين اللجنة المركزية والمنظمات المهتمة بمجال العمل الرقابي لتوضيح الدروس المستفادة من المرحلة سابقة من أجل النهوض والرفع من مهنية المراقب أثناء قيامة بمراقبة الانتخابات .