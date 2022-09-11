ليبيا نيوز

وزارة الشباب تستعد لافتتاح المخيم الصيفي لإعداد قادة المخيمات الشبابية.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 11 سبتمبر 2022 م ( وال ) – تستعد وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية هذه الايام لافتتاح المخيم الصيفي لإعداد قادة المخيمات الشبابية  ضمن خطة الوزارة للاهتمام بالشباب في كل المدن والمناطق .

حيث تواصلت التجهيزات لإنطلاق المخيم الوطني لإعداد قادة المخيمات الصيفية تحت شعار “شباب صاعد لوطن واعد”   .

كما وصلت طلائع الشباب المشاركين في المخيم الوطني لإعداد قادة المخيمات الصيفية   من مختلف البلديات،  لإعداد قادة المدراس الصيفية والمخيمات الجبلية الصحراوية للعام الجاري .

ويشتمل المخيم الشبابي على  العديد من الانشطة والبرامج الشبابية والمدراس الصيفية لبناء قدرات القادة من الشباب ، بهدف تطوير الشباب واستيعابهم لفضاء الالعاب الرياضية، وورش العمل التدريبية، والألعاب الترفيهية .

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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