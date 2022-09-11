وزارة الشباب تستعد لافتتاح المخيم الصيفي لإعداد قادة المخيمات الشبابية.

طرابلس 11 سبتمبر 2022 م ( وال ) – تستعد وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية هذه الايام لافتتاح المخيم الصيفي لإعداد قادة المخيمات الشبابية ضمن خطة الوزارة للاهتمام بالشباب في كل المدن والمناطق .

حيث تواصلت التجهيزات لإنطلاق المخيم الوطني لإعداد قادة المخيمات الصيفية تحت شعار “شباب صاعد لوطن واعد” .

كما وصلت طلائع الشباب المشاركين في المخيم الوطني لإعداد قادة المخيمات الصيفية من مختلف البلديات، لإعداد قادة المدراس الصيفية والمخيمات الجبلية الصحراوية للعام الجاري .

ويشتمل المخيم الشبابي على العديد من الانشطة والبرامج الشبابية والمدراس الصيفية لبناء قدرات القادة من الشباب ، بهدف تطوير الشباب واستيعابهم لفضاء الالعاب الرياضية، وورش العمل التدريبية، والألعاب الترفيهية .