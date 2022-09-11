الاحتفال بمقر الكلية الجوية بمصراتة بتخريج الدورة الأساسية الرابعة للقوات الخاصة بحضور رئيس أركان القوات البرية .

مصراته 11 سبتمبر 2022 (وال)- احتفل بمقر الكلية الجوية بمصراته بتخريج الدورة الأساسية الرابعة للقوات الخاصة بحضور رئيس أركان القوات البرية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ومدير إدارة الشرطة العسكرية، وآمر اللواء 53 مشاة مستقل، وآمر مكافحة الإرهاب، وآمر القوات الخاصة، وآمر الاستخبارات العسكرية للمنطقة العسكرية الوسطى، وعدد من الضباط وضباط الصف، وعدد من منتسبي المنطقة العسكرية الوسطى.

و استمرت الدورة المنعقدة في المركز المتقدم للمهارات الخاصة، التابع للمنطقة العسكرية الوسطى تحت إشراف وتدريب ضباط ذوي مهارات خاصة، خضع خلالها الطلبة لعدة تدريبات لمدة 3 أشهر .

وشمل برنامج الدورة التدريب على – مهنة الميدان – تدريبات القوات الخاصة. – فن الرماية والقنص. – الاقتحامات و تحرير الرهائن. – المسير بالتجهيزات العسكرية.

وال..