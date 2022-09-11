المسرح الوطني بنغازي يشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح .

بنغازي 11 سبتمبر 2022 م ( وال ) – شارك المسرح الوطني بنغازي في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بمسرحية «إلى أين» وتحصلت المسرحية على شهادة تقدير للمخرج عوض الفيتوري،

وتناقش المسرحية التي عُرضت ضمن مسابقة العروض القصيرة، الصراع الداخلي للإنسان ومراحل العمر المختلفة ابتداء من الطفولة مرورًا بالمراهقة وحب الوطن (مرحلة الشباب والحروب) إلى الصراع، الذي يصيب الشاب أثناء تأدية واجبه الوطني وبين علاقته الإنسانية بحبيبته.

وقدم خلال المهرجان 46 عرضًا مسرحيًا عربيًا وأجنبيًا من بينها عرض مسرحية «إلى أين» للمسرح الوطني عن نص للكاتب العراقي علي عبادي، وبطولة حسين العبيدي وإخراج عوض الفيتوري، تشغيل موسيقى أنس العريبي وإدارة مسرحية حمزة القماطي.

وتحصلت المسرحية على شهادة تقدير للمخرج عوض الفيتوري،

وسيشارك المخرج عوض الفيتوري في مهرجان «مسرح بلا إنتاج»، بمدينة الإسكندرية في دورته الثانية عشرة بمسرحية «صور في الذاكرة».