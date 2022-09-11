المركز الإعلامي لمجلس النواب: الشيخ (تميم) يُجدد التأكيد على دعم خيارات الشعب الليبي وتحقيق تطلعاته في التنمية والإزدهار ووحدة ليبيا واستقرارها

رأس لانوف 11 سبتمبر 2022 (وال)- بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب؛ فقد جدّد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال – استقباله في الديوان الأميري صباح اليوم لرئيس المجلس النواب والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس الشورى القطري – التأكيد على موقف دولة قطر تجاه الشعب الليبي الشقيق، ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والإزدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

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