مباحثات ليبية إسبانية لمناقشة العراقيل التي تُواجه المستثمرين الليبيين بإسبانيا

طرابلس 11 سبتمبر 2022 (وال)- بحث رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير غارثيا؛ المشاكل والعراقيل التي تُواجه رجال الأعمال والمستثمرين الليبيين بإسبانيا والمتعلقة بالإجراءات المالية والتنقل وسُبل تذليلها.

كما ناقش اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة في طرابلس؛ الجهود المبذولة للعمل على رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع عودة الشركات الإسبانية للعمل في ليبيا تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات الاختصاص.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تأسيس مجلس الأعمال الليبي الإسباني، وإقامة معرض مشترك يستهدف الصناعات الصغرى والمتوسطة، يسهم في دعم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار، وتعزيز دورها في تنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات. (وال)

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