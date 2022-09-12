الناخبون في السويد يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة .

ستوكهولم في 11 سبتمبر 2022 ( وال )- توجه الناخبون في السويد اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة لاختيار أعضاء البرلمان ومجالس الأقاليم والبلديات.

ويتنافس في الانتخابات ثمانية أحزاب ، أبرزها الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي ليسار الوسط، وهو الحزب الحاكم، وحزب ديمقراطيو السويد المنتمي لليمين ، وحزب المعتدلون (يمين وسط وأقرب إلى الليبرالي).

وتصدرت قضايا جرائم العصابات ، وارتفاع التضخم وأزمة الطاقة أبرز القضايا التي ركزت عليها الحملات الانتخابية للمترشحين.

وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى حصول تكتل اليسار على 49,1 في المئة إلى 50,1 في المئة من الأصوات، مقابل 49,2 في المئة إلى 19,9في المئة لليمين واليمين المتطرف .

…( وال )…