مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يقيم دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الرقابية.

طرابلس 11 سبتمبر 2022 (وال) – بدأت اليوم الاحد الدورة التدريبية في مجال (ممارسات وتقنيات التفتيش الجيد) لمفتشي مطار طرابلس بفرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية طرابلس .

ويشرف على هذه الدورة تحت اشراف إدارة التدريب والتعاون الدولي بالإدارة العامة لمركز الرقابة وذلك استمرارا للخطة التدريبية ضمن سلسلة من الدورات منحت لعدد من الفروع والمكاتب ومستمرة حتى تشمل كامل الفروع والمكاتب التابعة للمركز بربوع البلاد.

وذكر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن هذه الادورة تأتي هذه الدورة لرفع الكفاءة وصقل مهارات الكوادر الرقابية بالمركز لتعزيز الدور الرقابي على المنتجات الغذائية والدوائية ضمانا بسلامة انسيابها وتداولها .

..(وال)..