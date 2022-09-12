البعثة الأممية تفند صحة رسالة متداولة بزعم أنها صادرة عن ( زينينغا ) وتصفها بالمزورة والعارية عن الصحة .

طرابلس 11 سبتمبر 2022 م (وال) – فندت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صحة الرسالة المتداولة في بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أنها صادرة عن القائم بأعمال رئيس البعثة ” ريزدون زينينغا ” ، ووصفتها بالمزورة والعارية عن الصحة.

وعلقت البعثة في منشور على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) بالقول إنه من المؤسف أن بات نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة أمرًا شائعًا في ليبيا في محاولة لتضليل الجمهور وحشد الدعم لمختلف القضايا السياسية.

وحذرت البعثة من هذه الاعمال، مجددة دعوتها لكافة الأطراف لتجنب أي أعمال تحريضية أو معلومات مضللة قد تهدد استقرار ليبيا الهش.

(وال)