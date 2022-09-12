صندوق النقد الدولي يبحث توسيع نطاق الحصول على مساعدات طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء.

لندن 12 سبتمبر 2022 (وال) -يعتزم صندوق النقد الدولي في اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الاثنين بحث سبل توفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء بسبب الأوضاع العالمية الراهنة.

وقالت مصادر لوكالة “رويترز” إنه من المتوقع إجراء تصويت رسمي يدعم الإجراء الذي وضعه خبراء صندوق النقد الدولي في الأشهر الأخيرة قبل الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر المقبل.

وذكرت أنه في حالة الموافقة على الإجراء، فإنه سيزيد مؤقتًا حدود الاستفادة الحالية، ويتيح لجميع الدول الأعضاء اقتراض ما يصل إلى 50 % إضافية من حصتها في صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع التابعة للصندوق وأداة الائتمان السريع التي تخدم البلدان منخفضة الدخل.

ولم يتضح حتى الآن بعد حجم ونطاق التدابير التي سيقررها الصندوق.

وكانت العديد من الدول الأفريقية والدول الفقيرة الأخرى التي تعاني من نقص الغذاء والجوع الحاد طالبت بزيادة الأموال، ولكن لم يتضح على الفور عدد الدول التي ستسعى للحصول على مساعدات تمويل إضافية.

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