قوات الاحتلال الصهيوني تصيب 4 فلسطينيين وتعتقل 7 آخرين في جنين.

جنين 12سبتمر 2022 (وال) – أصيب أربعة فلسطينيين اليوم الإثنين بينهم طفلة بجروح ، واعتقل خمسة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة جنين بالضفة الغربية المتحتلة..

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر أمنية ان قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت جنين، وسط إندلاع مواجهات عنيفة في عدة أحياء.

وأوضحت مصادر طبية أن الشاب “علي حردان” أصيب برصاص الاحتلال في قدمه، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بينهم فتاة بشظايا.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها جنين، خمسة شبان بينهم ثلاثة اشقاء ، والأسير المحرر مجد زاهي السعدي.

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