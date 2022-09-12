المحرر الرياضي بـ (وال) : بثلاثية الأخضر يفتتح الكونفدرالية .

بنغازي 12 سبتمبر 2022 م (وال) – أستهل فريق الأخضر ممثل ليبيا مشواره في الكونفيدرالية الأفريقية بفوز هام على نظيرة أهلي الخرطوم السوداني بثلاثية نظيفة، وذلك لحساب ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الأحد – على أرضية ملعب شهداء بنينة الدولي.

وأفاد المحرر الرياضي بـ (وال) الذي تابع المباراة أن هذه المقابلة التي توسطها الجزائري “عبد الرازق عراب ” انتهى شوطها الأول بتفوق ممثل ليبيا بثنائية نظيفة، حيث نجح الأخضر في التقدم بهدف مبكر، وذلك عن طريق رأسية من الوافد الجديد للفريق المهاجم ” سالم روما ” مودعاً عرضية زميلة ” صهيب بن سليمان ” داخل شباك الحارس ” أحمد عبد العظيم “.

الأخضر ظل مسيطراً على مجريات النصف الأول، مهدداً مرمى أهلي الخرطوم السوداني في أكثر من مناسبة، ومستغلاً تدني مستوى ضيفه الذي لم يكن مرعباً ومخيفاً، وعند الدقيقة الـ (19) تدخل الحارس ” رضوان توفيق ” أمام المهاجم ” أيمن عبد الرحمن ” في أول تهديد حقيق لأهلي الخرطوم السوداني.

التقدم الهجومي للأخضر والمشكل من قبل الثلاثي ” سالم روما ” والمحترفان البنيني ” جاك بيسان ” والأنغولي ” آري بابل ” منحه هدف ثان، وذلك عن طريق ” جاك بيسان ” في الدقيقة (1+45)، ومعه انتهت مجريات الحصة الأولى بثنائية خضراوية.

الأخضر بدأ الشوط الثاني مهاجماً، حيث صوب لاعبه “عامر التاورغي” كرة قوية من على حافة منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة بقليل، و عند الدقيقة الـ ( 70 ) أهدر البنيني “جاك بيسان ” فرص تحقيق الهدف الثالث، لكن الحارس ” أحمد العظيم ” كان له رأي أخر مبعداً الكرة إلى ركنية.

وتحصل الأخضر على ضربة زاوية عند مطلع الدقيقة الـ ( 77 ) تمكن من خلالها المهاجم البديل ” محمد جاد الله ” وبضربة رأسية إضافة هدف فريقه الثالث، لتستمر الدقائق المتبقية دون خطورة تذكر، لتنتهي بعدها المباراة على واقع ثلاثية لممثل كرة القدم الليبية.

(وال)