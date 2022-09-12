اللافي يُناقش مع سفير تونس أوضاع المواطنين الليبيين في منفذ رأس أجدير الحدودي

طرابلس 12 سبتمبر 2022 (وال)- استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الإثنين، سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا الأسعد العجيلي، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وتطرق اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، إلى مناقشة الأوضاع الصعبة التي يُعاني منها المواطنين الليبيين في منفذ رأس أجدير الحدودي، والخطوات التي اتخذت مؤخرًا من الجانب الليبي والتونسي، لتخفيف مُعاناة المواطنين في المنفذ.

وثمّن النائب بالمجلس الرئاسي، دور تونس لدعم التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، وفق قاعدة دستورية تتفق بشأنها كل هذه الأطراف. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال