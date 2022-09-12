الرئيس السنغالي يستقبل رئيس الحكومة الدبيبة والوفد المرافق له

داكار 12 سبتمبر 2022 (وال)- استقبل رئيس السنغال رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال صباح اليوم الإثنين، بالقصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الرئيس سال – رئيس الاتحاد الإفريقي – أعرب عن سعادته بعودة الأمانة التنفيذية لتجمع ( س ص ) إلى طرابلس، مشيدًا بجهود حكومة الوحدة الوطنية للعودة إلى إفريقيا، وتفعيل عدد من المشاريع السياسية والاقتصادية التي تربطها بالقارة.

وأكد الرئيس السنغالي خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء الوفدين، أن الاتحاد الإفريقي سيكون داعمًا أساسيًا لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات.

من جانبه، أكد الدبيبة مواصلة جهوده وتواصله مع كافة الأطراف الدولية، لحثهم على دعم ملف الانتخابات التي لن تكون مكتملة دون لقاء رئيس الاتحاد الإفريقي وتنسيق المواقف معه.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة نتائج الدورة الثانية للجنة الليبية السنغالية، واستكمال وتفعيل نتائجها، وتشكيل لجنة تحضيرية من البلدين، للتنسيق بعقد اجتماع الدورة الثالثة للجنة لزيادة التعاون بين البلدين.

وضم أعضاء الوفد الليبي وزراء الاقتصاد والمالية والتعليم العالي، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ولشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير مصرف الساحل والصحراء، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن الجانب السنغالي وزراء الخارجية والاقتصاد والتخطيط والتعليم العالي والابتكار، والمستشار السياسي. (وال)

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