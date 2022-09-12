السلطات التشادية تُقرر تقديم صيادين ليبيين موقوفين منذ مطلع سبتمبر للعدالة

أنجامينا 12 سبتمبر 2023 (وال)- أعلن في العاصمة التشادية أنجامينّا أمس الأحد، أن أربعة صيادين ليبيين ألقي القبض عليهم مطلع شهر سبتمبر الجاري، سيُقدمون للعدالة لإختراقهم الحدود بطريقة غير قانونية والصيد الجائر.

الصيادين الأربعة تم إلقاء القبض عليهم على أيدي عناصر حماية الغابة والحياة البرية بدعم من قوات الدفاع والأمن المتمركزة في المنطقة، وبالتعاون مع الأهالي المحليين في بلدة “إردي” بمحافظة “إنيدي” شمال تشاد، حيث تم القبض عليهم وضبط مركبتهم ذات الدفع الرباعي وما بحوزتهم من بنادق صيد وذخيرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بأنجامينا أمس الأحد، وزير البيئة التشادي محمد أحمد لازينا، بشأن قضية الصيادين الليبيين الأربعة قال فيه : “إن وزارته سجلت بأسف عدة توغلات قام بها صيادون من جنسيات أخرى على الأراضي التشادية، وتحديدًا في الجزء الشمالي ما يهدد أنواع الحياة البرية”، مُعلنًا اعتزامه وضع إطار عمل دائم للتشاور مع ليبيا، لإحباط الأنشطة غير المشروعة لأعداء الطبيعة، والعمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية على طول الحدود، من أجل القضاء على هذه الظاهرة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. (وال)

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