نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل البلاد ليوم الاثنين .

طرابلس 12 سبتمبر 2022 ( وال ) -نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل البلاد لهذا اليوم الاثنين وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للارصاد الجوية .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى قليلة السحب و الريح براني إلى شرش ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-0.75) متر و البحر خفيف الموج و درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ و الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل من شحات الى درنة مع احتمال سقوط امطار خفيفة و الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل الى (1.75) متر على الساحل الممتد من درنة الى طبرق و البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة الى طبرق و درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ و الرؤيـة جيدة .

( وال )