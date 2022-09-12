ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل البلاد ليوم الاثنين .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس    12 سبتمبر 2022  ( وال )  -نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل البلاد لهذا اليوم الاثنين وفقا   للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للارصاد الجوية  .

 الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

  السماء صافية إلى قليلة السحب و  الريح براني إلى شرش ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة و  ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-0.75) متر و  البحر خفيف الموج و  درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ و  الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

  السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل من شحات الى درنة مع احتمال سقوط امطار خفيفة و  الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة و  ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل الى (1.75) متر على الساحل الممتد من درنة الى طبرق و البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة الى طبرق و درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ و  الرؤيـة جيدة .

 ( وال )

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وكالة الأنباء الليبية

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