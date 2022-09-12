الملك تشارلز الثالث يتعهد أمام البرلمان البريطاني باتباع نهج والدته

لندن 12 سبتمبر 2022 (وال) -ألقى الملك البريطاني تشارلز الثالث، أول خطاب له أمام البرلمان في قاعة وستمنستر، وقال “تشارلز” إن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية “كانت مثالا حيا لكل من عاصرها”، مشيرا إلى أن “البرلمان البريطاني هو أداة الحياة والتنفس لديمقراطيتنا وتقاليدنا الديمقراطية عريقة وأصيلة”.

وذكر الملك تشارلز فترة حكم والدته الراحلة، معيدا التذكير بالاحتفالات بيوبيلها الفضي والذهبي والبلاتيني، متعهدا باتباع مسيرة الملكة الراحلة، بالمحافظة على تقاليد بريطانيا.

وأوضح، أن “اجتماع اليوم يأتي إحياء لذكرى الملكة اليزابيث الثانية، التي حرصت منذ عمر فتي على خدمة الشعب والأمة، والحفاظ على المبادئ الديمقراطية الثمينة للحكومة الدستورية، إلى ذلك، مشددا على أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في الحفاظ على الديمقراطية والقيم الدستورية في البلاد”، وخلال الفعالية قدمت رئيسة الوزراء ليز تراس، وكذلك النواب واللوردات التعازي له وأقسموا بحفظ الولاء.

ويشار إلى أن حفل الوداع العام للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، سيقام في قاعة وستمنستر في الفترة من (14 إلى 19) سبتمبر، وسيفتح القصر أبوابه للجمهور على مدار الساعة، وسيتم وضع التابوت المغلق على منصة خاصة.

من جانبها، قالت صحيفة “بوليتيكو” إنه تم تحذير قادة الدول الذين سيحضرون الجنازة في 19 سبتمبر، من أنهم لا يستطيعون استخدام سياراتهم الحكومية – وسيتم نقلهم إلى مكان الفعالية بالحافلة.

في ذات الوقت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن كنيسة وستمنستر ستكون مزدحمة للغاية، لذلك ستتم فقط دعوة رؤساء الدول مع زوجاتهم أو شركائهم من كل دولة.(وال لندن) س خ.

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