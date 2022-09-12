وزارة الصناعة تتابع سير عمل المؤسسة الوطنية للتعدين ودور ها الهام في دعم الاقتصاد الوطني .

طرابلس 12 سبتمبر 2022 م ( وال ) – ناقش وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون العامة وشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية ” مصطفى السمو ” مع مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين فرج الشندولي سير عمل المؤسسة الوطنية للتعدين ودورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني .

وناقش الاجتماع الذي ضم مديري الإدارات والأقسام بالمؤسسة المشاكل التي تواجه المؤسسة للقيام بدورها في الحفاظ على الثروة المعدنية إضافة إلى مناقشة مسألة تحصيل إيرادات المؤسسة.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على دور المؤسسة الوطنية للتعدين في دعم الاقتصاد القومي والخطط التنموية الرامية الى تنويع مصادر الدخل و إنشاء العديد من الصناعات المرتبطة بصناعة مواد البناء مثل صناعة الاسمنت والآجر وغيرها. ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات الخاصة في مجالات التعدين واستكشاف الثروات المعدنية والتنقيب عنها واستخراجها والإشراف عليها بما يحقق أفضل العوائد للخزانة العامة..