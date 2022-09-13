وزير التعليم يُناقش مع مسؤول بالسفارة الأمريكية سُبُل التعاون المُشترك ، بما يدعم تطوير قطاع التعليم .

وفي التواصل الذي جرى عبر الدوائر المُغلقة ، أعرب الوزير عن شكره لدولة أمريكا وجُهودها الرامية لدعم الاستقرار في البلاد ، واستقرار قطاع التعليم بشكل كامل ، مؤكداً أن التعاون بين الوزارة وقسم الشؤون العامة هو تعاون قديم حديث ، لما أنجز من برامج لصالح الطلاب الليبيين.
وأعرب الوزير عن أمله في اِستمرار برامج التعاون ، مُتناولاً في حديثه مؤتمر قمة التحول في التعليم الذي سينعقد في السادس عشر من الشهر الجاري خِلال اِنعقاد الجمعية العامة في نيويورك.
بدوره ، أكّد مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأمريكية لدى ليبيا على أهمية اِستدامة التعاون ، مُعبِّراً عن اِهتمامهم باستمرار الشَّرَاكَة والتعاون ، دعماً لقطاع التعليم في ليبيا .
…( وال )…
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