الكرملين يستبعد مفاوضات سلام مع أوكرانيا في الوقت الحالي .

موسكو 12 سبتمبر 2022 ( وال )- استبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ” دميرتي بيسكوف ” اجراء أي مفاوضات سلام مع اوكرانيا .

ونقلت وسائل إعلام روسية عن ” بيسكوف ” قوله إن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا “مستمرة حتى تحقق أهدافها” وإنه لا يوجد أي احتمال للتفاوض” بين موسكو وكييف في الوقت الحالي .

جاء ذلك بالتزامن مع اعلان كييف تحقيق انتصارات في عدد من المناطق جنوب وشرق البلاد ، واستعادتها من يد القوات الروسية.

وكان الجيش الروسي أكد ، في وقت سابق اليوم ، أن قواته قصفت مناطق في ” خاركيف ” استعادتها أوكرانيا.

بدوره ، أعلن الجيش الأوكراني استعادة أكثر من 20 بلدة خلال 24 ساعة في شرق البلاد ، والسيطرة على 500 كيلومتر مربع في جنوب البلاد” في إطار هجومه المضاد على الجيش الروسي.

وكانت العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا قد بدأت منذ 24 فبراير الماضي .

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