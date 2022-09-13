ليبيا نيوز

الكرملين يستبعد مفاوضات سلام مع أوكرانيا في الوقت الحالي .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

     

موسكو 12 سبتمبر 2022 ( وال )- استبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ” دميرتي بيسكوف ” اجراء أي مفاوضات سلام مع اوكرانيا .

    ونقلت وسائل إعلام روسية عن ” بيسكوف ” قوله إن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا “مستمرة حتى تحقق أهدافها” وإنه لا يوجد أي        احتمال للتفاوض” بين موسكو وكييف في الوقت الحالي .

   جاء ذلك بالتزامن مع اعلان كييف تحقيق انتصارات في عدد من المناطق جنوب وشرق البلاد ، واستعادتها من يد القوات الروسية.

    وكان الجيش الروسي أكد ، في وقت سابق اليوم ، أن قواته قصفت مناطق في ” خاركيف ” استعادتها أوكرانيا.

    بدوره ، أعلن الجيش الأوكراني استعادة أكثر من 20 بلدة خلال 24 ساعة في شرق البلاد ، والسيطرة على 500 كيلومتر مربع في جنوب البلاد” في إطار هجومه المضاد على الجيش الروسي.

         وكانت  العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا قد بدأت منذ 24 فبراير الماضي  .

  …( وال )….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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