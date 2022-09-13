السلطات التشادية تقرر تقديم صيادين ليبيين موقوفين منذ مطلع سبتمبر الجاري للعدالة .

انجامينا 12 سبتمبر 2023 م (وال) ــــ اعلن في العاصمة التشادية ، انجامينّا، أمس الأحد ان أربعة صيادين ليبيين القى القبض عليهم ، في مطلع شهر سبتمبر الجاري ،على أيدي عناصر حماية الغابة والحياة البرية بدعم من قوات الدفاع والأمن المتمركزة في المنطقة ، وبالتعاون مع الأهالي المحليين ، في بلدة “إردي” بمحافظة “إنيدي” شمال تشاد ، وسيقدمون للعدالة ،لـ (اختراقهم الحدود بطريقة غير قانونية والصيد الجائر، حيث جرى القبض عليهم وضبط مركبتهم ذات الدفع الرباعي وما بحوزتهم من بنادق صيد وذخيرة) .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بانجامينا، أمس الأحد ، وزير البيئة التشادي، “محمد أحمد لازينا” ، بشأن قضية الصيادين الليبيين الأربعة قال فيه : (إن وزارته سجلت بأسف عدة توغلات قام بها صيادون من جنسيات أخرى على الأراضي التشادية، وتحديدا في الجزء الشمالي ما يهدد أنواع الحياة البرية ) ، معلنا اعتزامه وضع إطار عمل دائم للتشاور مع ليبيا لإحباط الأنشطة غير المشروعة لأعداء الطبيعة ، والعمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية على طول الحدود من أجل القضاء على هذه الظاهرة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث) .

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