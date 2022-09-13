أسعار النفط تتراجع مع استمرار المخاوف بشأن انخفاض الطلب في الصين.

لندن 13 سبتمبر 2022 م ( وال ) – تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء، مع مخاوف المستثمرين من انخفاض الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وزيادة أخرى في أسعار الفائدة الأميركية والأوروبية، مما عوض مخاوف بشأن شح إمدادات الوقود قبل الشتاء.

وحسب وكالة رزويترز المهتمة بشؤون الاقتصاد والمال فقد نزل خام برنت 34 سنتا أو 0.4% إلى 93.66 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.2% إلى 87.58 دولار للبرميل. انخفض كلا العقدين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة ، ليقطع بذلك ارتفاعًا استمر ثلاثة أيام.

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