اللواء ( النمروش ) يزور مقر اللواء (53 ) مشاة مستقل بمصراتة .

مصراته 13 سبتمبر 2022م ( وال) – قام آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي لواء “صلاح الدين النمروش” رفقة عدد من الضباط التابعين للمنطقة العسكرية بزيارة أمس الاثنين إلى مقر اللواء (53 ) مشاة مستقل ، وذلك في إطار تنسيق الجهود المشتركة بين كافة المناطق العسكرية، والرفع من جاهزية ومستوى منتسبيها، من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الدورات التدريبية.

وأطلع اللواء النمروش ” خلال جولته الميدانية بالمقر صحبة – آمر المنطقة العسكرية الوسطى وآمر اللواء 53 مشاة مستقل وآمر القوة المشتركة وعدد من الضباط وضباط الصف من منتسبي الجيش الليبي

على سير العمل والإنشاء داخل مقر اللواء .

وتم عقب الجولة مناقشة سبل وتعزيز التعاون بين المناطق العسكرية الساحل والوسطى واللواء 53 مشاة، والاستعداد الدائم لمواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها.

(وال)