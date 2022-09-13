ليبيا نيوز

اللواء ( النمروش ) يزور مقر اللواء (53 ) مشاة مستقل بمصراتة .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

مصراته 13 سبتمبر 2022م ( وال) – قام آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي لواء “صلاح الدين النمروش” رفقة عدد من الضباط التابعين للمنطقة العسكرية بزيارة أمس الاثنين إلى مقر اللواء (53 ) مشاة مستقل ، وذلك في إطار تنسيق الجهود المشتركة بين كافة المناطق العسكرية، والرفع من جاهزية ومستوى منتسبيها، من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الدورات التدريبية.

وأطلع اللواء النمروش ” خلال جولته الميدانية بالمقر صحبة – آمر المنطقة العسكرية الوسطى وآمر اللواء 53 مشاة مستقل وآمر القوة المشتركة وعدد من الضباط وضباط الصف من منتسبي الجيش الليبي

 على سير العمل والإنشاء داخل مقر اللواء .

وتم عقب الجولة مناقشة سبل وتعزيز التعاون بين المناطق العسكرية الساحل والوسطى واللواء 53 مشاة، والاستعداد الدائم لمواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها.

(وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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