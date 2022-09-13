اللافي يُناقش مع السفير الألماني الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد

طرابلس 13 سبتمبر 2022 (وال)- استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي ظهر اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا مِخائيل أونماخت، لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وذكرت مصادر المجلس أن اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، ناقش الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

كما تم خلال اللقاء بحث سُبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، والذهاب إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، وتوفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف.

وثمن النائب بالمجلس الرئاسي ، دور ألمانيا ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكدًا على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية، لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.

من جهته، أشاد السفير الألماني بتنسيق المجلس الرئاسي مع جميع الفرقاء السياسيين، وتثبيت وقف إطلاق النار، وانجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لإستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة. (وال)

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