لافروف ومرافقوه يحصلون على تأشيرات للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة .

موسكو 13 سبتمبر 2022 م (وال) ــــ أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء انه قد تم اصدار التأشيرات لوزير الخارجية “سيرغي لافروف ، بالاضافة الى عدد من الوفد الروسي المرافق للوزير المرافقين، لحضور أعمال الدورة الــ 77 الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بولاية نيويورك الأمريكية .

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان : (نتوقع إصدار التأشيرات لبقية أعضاء الوفد، وكذلك الحل العاجل للقضايا اللوجستية، نظرا لقيود العقوبات غير القانونية من قبل الولايات المتحدة، مما يعرقل الخدمات اللوجستية لوصول الممثلين الروس للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة) .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت، نهاية فبراير الماضي، عقوبات على لافروف، تشمل حظرا على دخول البلاد، وتجميد أصوله في الولايات المتحدة، ضمن حظريمنع الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع الشركات والاشخاص المدرجة اسماءهم في قائمة العقوبات.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه العقوبات بأنها غير مشروعة، وأضافت أن لافروف ليس لديه حسابات في بنوك أجنبية ، حسب وكالة سبوتنيك الروسية .

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