ليبيا نيوز

المشري والسفيرَ الإيطالي يُؤكدان على أهمّيّة إقامة الانتخابات في أقرب الآجال

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 13 سبتمبر 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء، رفقة نائبيه ناجي مختار وعمر بوشاح؛ السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء السُبل الكفيلة بحلّ الأزمة السياسيّة الرّاهنة، إضافة إلى التّأكيد على أهمّيّة إقامة الانتخابات في أقرب الآجال.
كما تطرّق الجانبان إلى سُبل التّعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشّعبين الصّديقين. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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