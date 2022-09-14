الكوني: السفير الألماني قدّم إحاطة بما تم في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا

طرابلس 13 سبتمبر2022 (وال)- استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الذي حمّل رسالة دبلوماسية تُؤكد استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقدم السفير الألماني للكوني إحاطة بما تم في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا، ومختلف المواقف الدولية بشأن الأزمة الليبية، وسُبل دعم العملية السياسية في ليبيا.

وأشاد الكوني بجهود ألمانيا من أجل تحقيق لاستقرار في ليبيا من خلال مؤتمري برلين 1 – 2 بجمع الفرقاء السياسيين.

وأكد السيد بالمجلس الرئاسي خلال اللقاء؛ أن أمن واستقرار البلاد لايتأتى إلا بتفتيت المركزية في الحكم، والعودة إلى نظام المحافظات، الأمر الذي سيُساهم في تخفيف العبء على العاصمة، التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية، بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها الذي ساهم في حالة الإنسداد السياسي والأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد. (وال)

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