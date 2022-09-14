وزير المواصلات بحكومة الوحدة يتابع الإجراءات الفنية والأمنية لفتح معبري (السارة -العوينات) الحدوديين.

طرابلس 13 سبتمبر 2022م (وال) – أصدر وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد سالم الشهوبي ” تعليماته – للجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء لدراسة الأوضاع الفنية والأمنية اللازمة لفتح معبري (السارة -العوينات) الحدوديين – بإعداد مقترح تحديد الوضع القائم ووضع بطاقة تعريفية لكل منفذ على حدا وحصر كل ما يتعلق بها وتوفير احتياجاتها وتهيئتها لإعادة افتتاحها.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الاثنين بأعضاء اللجنة التي تضم مدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية ومقرر اللجنة.

وتركز الاجتماع على مناقشة كيفية وضع الخطط ودراسة جميع ما يتعلق بالمنافذ المعنية.

(وال)