خاص (وال) : اشهار مؤسسة تاويلانت للثقافة الأوجلية ببلدية اوجلة .

أوجلة 13 سبتمبر 2022م (وال) – عقد بمقر ديوان بلدية أوجلة اجتماعا ضم الاجتماع عضو بلدي اوجلة عن المرأة “فضيلة صالح بترون” وعدد من المشائخ والنُخب الاجتماعية بالمدينة، وذلك بهدف اعتماد إعلان واشهار “مؤسسة تاويلانت للثقافة الأوجلية”.

وقال الإعلامي ورئيس منظمة اوجلة للتراث ” المبروك صالح باكير ” فى تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية إن تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات والإجراءات وآلية سير العمل في خطة مؤسسة تاويلانت، والتي تهدف لنشر الثقافة الأوجلية وما تحتويه من موروث ولغة وعادات وتقاليد وفنون، والتعريف بالموروث الأوجلي وحصر عناصر ومواد التراث، وذلك بتعاون مشترك بين رئيس وأعضاء المؤسسة والأهالي والجهات الرسمية المختصة.

واكد رئيس المؤسسة خلال الاجتماع إن من أهم أهداف اعتماد مؤسسة تاويلانت، هو جمع وحصر الكلمات والمخططات الأوجلية القديمة، وتصحيحها من قبل مختصين من الرعيل الأول، وذلك لإصدار كتب معتمدة ذات مرجعية تُأصل وتعرِّف بتاريخ أوجلة القديم، والعمل على حفظ هذه الثقافة، والمطالبة بترسيم اللغة الأوجلية في دستور البلاد، وتضمينها في مناهج وزارة التربية والتعليم “بمدراس بلدية أوجلة”

واتفق المجتمعون على تخصيص مكتب رئيسي لمؤسسة تاويلانت بديوان المجلس البلدي أوجلة، ومكتب للمرأة بمركز تدريب وتطوير المرأة الكائن خلف المستشفى القروي، ومكتب أخير سيتم الإعلان عنه قريبا، يختص بجمع المفترقات المتوارثة.

(وال)