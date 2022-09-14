خاص (وال): بلدية غات تخطو نحو التحول الرقمي..

أوجلة 13 سبتمبر 2022م (وال) – اختتمت ببلدية غات أمس الثلاثاء اعمال البرنامج التدريبي متخصص في أهمية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، والذي يستهدف أعضاء المجلس البلدي، ورؤساء الأقسام الإدارية بديوان البلدية.

وقال مدرب البرنامج ” عمر صالح ” في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية إن البرنامج قد تمحور حول التراسل الإلكتروني في المعاملة الإدارية، واستخدام تطبيقات الأمنية الخاصة بأعضاء وموظفين المجلس البلدي غات ، وكيفية التعامل والتأكد من سلامة الروابط الإلكترونية المرسلة عبر تطبيقات التراسل و البريد الإلكتروني، وإجراء اجتماعات افتراضية امنة عن بعد ،وإنشاء نطاق رقمي خاص ببلدية غات و تحول الي الأرشفة السحابية.

يشار بإن مجموعة ( رابسا ) التي تشرف على برنامج التدريب تسعي الي تنظيم تدريبات في مجال التحول الرقمي و الحكومة الإلكترونية في باقي بلديات غات الكبرى ( البركت – العوينات – تهالا ) في الفترة المقبلة وذلك ضمن خطة أعمال المجموعة التطوعية

(وال)