مذكرة تفاهم بين مصلحة الاحصاء والتعداد و اليونسف لتنفيذ مشروع المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS) 

طرابلس 14 سبتمبر 2022 ( وال ) – وقعت اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم بين مصلحة الاحصاء والتعداد ومنظمة اليونسف لتنفيذ مشروع المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS)، وذلك في إطار برنامج التعاون المشترك للفترة (2023-2025).

وتتمثل المذكرة في استحداث بيانات حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لتوفير بيانات خاصة برصد ومتابعة وضع الأطفال والنساء في ليبيا.

يذكر أن توقيع المذكرة حضرها وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة (نوري الشاطر) و رئيس مجلس إدارة هيئة الإحصاء والتعداد ’و ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف) (ميكيلي سرفادي)، والعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية, تحت إشراف وزارة التخطيط. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال