مراسل وكالة الانباء الليبية في سبها : انفجار بمستودع وقود بالطريق الزراعي الجديد قرب حي الحساونة يسفر عن اصابة 17 شخصا بحروق .

سبها 14 سبتمبر 2022 (وال)- ذكر مراسل وكالة الانباء الليبيبة في سبها ان انفجارا وقع فجر اليوم بمستودع وقود بالطريق الزراعي الجديد قرب حي الحساونة اسفر عن اصابة 17 شخصا بحروق متفاوتة فيما لم تسجل أية حالات وفاة جراء الحادث .

وأفاد مصدر بجهاز الاسعاف والطوارئ بسبها بالشروع فورا في تقديم الرعاية الصحية للمصابين بمركز سبها الطبي ومصحة سبها الدولية ومصحة أسيل الغد .

من جهتها قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة رمضان بوجناح يتابع عمليات الرعاية الصحية للمصابين وامكانية نقل بعض الحالات الى مستشفى الحروق بمدينة طرابلس .