مناقشة الخطة الدراسية للعام 2022 -2023 وتوزيع المقررات الدراسية بها .

طرابلس 14 سبتمبر 2022م (وال) – ناقش وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” أمس مع وكيل الوزارة للشؤون التربوية “مسعودة الأسود” و رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي “سعد القمودي” و مُدير مركز المناهج التعليمية والبُحوث التربوية الدكتور “كامل الويبة”، ومُدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد مسعود”، ومُدير إدارة التعليم الثانوي الدكتور “محمد المغربي” والمستشار الدكتور “عبدالسلام الصغير”، الخُطة الدراسية للعام الدراسي 2022 – 2023م وتوزيع المُقرّرات الدراسية بها .

.كما تم خلال هذا الاجتماع تقييم اِمتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2021 – 2022م و مُناقشة التعليم الاستدراكي والإعداد للمرحلة الثانية منه لما حققته المرحلة الأولى من نجاحات بالإضافة إلى إدخال مادة الحاسوب ضِمن مُقرّرات الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي،و إدخال مادتَي اللغة الإيطالية، والفرنسية كلغتين اِختياريتين للصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي اِعتباراً من العام الدراسي المُقبِل .

(وال)