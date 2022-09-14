عاجل جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن إصابة ” 17 ” شخصا بإصابات متفاوتة جراء انفجار بمحطة للوقود بمدينة سبها .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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